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04:03, 05 декабря 2021

Американская корпорация Apple подала в суд на ФАС России

Об этом пишет журнал Forbes. Иск, по его данным, связан с предупреждением от ведомства за то, что компания запрещает разработчикам программ информировать пользователей об альтернативных возможностях их установки.
Ранее ФАС возбудила административное разбирательство в отношении Apple. Компании может грозить оборотный штраф от суммы выручки в стране. До этого регулятор штрафовал техногиганта за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.


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