Американская корпорация Apple подала в суд на ФАС России

Об этом пишет журнал Forbes. Иск, по его данным, связан с предупреждением от ведомства за то, что компания запрещает разработчикам программ информировать пользователей об альтернативных возможностях их установки.

Ранее ФАС возбудила административное разбирательство в отношении Apple. Компании может грозить оборотный штраф от суммы выручки в стране. До этого регулятор штрафовал техногиганта за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.