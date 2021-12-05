Россия сократила поставки газа в Европу на четверть, утверждают в Брюсселе

Еврокомиссар по вопросам энергетики Паоло Джентилони утверждает, что снижение наблюдается последние пару месяцев.

В «Газпроме», в свою очередь, утверждают, что с начала года компания, наоборот, нарастила экспорт в страны дальнего зарубежья на 7%.

В Европе последние месяцы бушует энергетический кризис – стоимость газа выросла в несколько раз. Некоторые политики в ЕС обвиняют Москву в нагнетании ситуации с тем, чтобы Брюссель поскорее сертифицировал ее газопровод «Северный поток-2», в Москве эти обвинения отвергают.