Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж самолета Магадан-Новосибирск после его экстренной посадки

В аэропорту вылета, по данным сетевого издания Readovka, работает следственная группа. Сам он, по данным журналистов, не раз попадал в разряд проблемных. До окончания расследования никаких мер приниматься не будет, не изменится и график полетов авиакомпании по данному маршруту.

У борта после вылета из-за обледенения отказали все приборы, он проваливался в воздухе почти на 2 км. В конце концов экипаж смог вернуть себе контроль над полетом и посадил самолет на запасном аэродроме в Иркутске. Никто не пострадал. Причиной обледенения, по предварительным данным, стала неправильная обработка воздушного судна перед взлетом.