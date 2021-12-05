Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче 17-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 – единственный гол забил на 75-й минуте Эмиль Бохинен.

На 20-й минуте матча болельщики ЦСКА покинули трибуны, на 13-й минуте со стадиона ушли болельщики самарского клуба. Таким образом они выразили протест против действий полиции в прошлое воскресенье. Тогда в прошлом туре ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому «Зениту», по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Полиция задержала около 400 человек.

Команда Алексея Березуцкого идет четвертой в таблице чемпионата. Самарский клуб занимает восьмое место. В следующем туре ЦСКА 11 декабря примет тульский «Арсенал», «Крылья Советов» в этот же день дома сыграют с казанским «Рубином*».

* Михаил Рубин - физлицо, признанное иностранным агентом.