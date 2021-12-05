Общественный совет при Министерстве культуры согласовал проверки театров и кино

Там рассказали агентству «Интерфакс», что будут проверять соответствие репертуарной политики Стратегии национальной безопасности. В Совете отметили, что к ним регулярно поступают жалобы и обращения по этим темам – например, на кандидатуры новых художественных руководителей обоих МХАТов, Горького и Чехова.

Впервые идею проверять постановки выдвинули после скандала с Союзом ветеранов, оскорбившимся постановкой московского театра «Современник» «Первый хлеб», немало претензий вызвал и спектакль о молодом Сталине с блогером Ольгой Бузовой в одной из ролей во МХАТе имени Горького.