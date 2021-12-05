Российская ракета-носитель «Союз» с минуты на минуту стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане

Как ожидается, она выведет на орбиту два спутника европейской навигационной системы Galileo. Старт запланирован на 01:19 ночи по времени Парижа – 3:19 по Москве. Он уже трижды переносился из-за погодных условий и технических неполадок на станции слежения.

Первый такой пуск состоялся еще в 2011-м, к настоящему моменту прошло уже 25 запусков, ближайшие четыре запланированы на 2022-й год.