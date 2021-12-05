Часть россиян, вернувшихся из ЮАР, отказались ехать на карантин в обсерватор

Более 20 пассажиров, приземлившихся в столичном аэропорту «Домодедово», требовали, чтобы у них взяли мазки, подтверждающие отсутствие ковида.

Обязательную двухнедельную изоляцию в спецучреждениях ввели для всех прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран даже для привитых от коронавируса. Это решение властей связано с новым, более заразным омикрон-штаммом коронавируса. В то же время данных о том, что он вызывает более тяжелое течение болезни нет.