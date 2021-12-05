Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:03, 05 декабря 2021

К акциям протеста футбольных болельщиков присоединились хоккейные

Фанаты петербургского клуба СКА подняли флаг ЦСКА на матче против финского «Йокерита». Вчера футбольные болельщики единовременно массово покинули трибуны стадионов сразу на двух матчах.
Фанаты протестуют против немотивированных, по их мнению, массовых задержаний на матче «ЦСКА»-«Зенит» 28 ноября. Тогда из-за применения пиротехники на стадионе на несколько часов задержали около 400 человек.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Bloomberg: Украина закупила гораздо больше турецких беспилотников, чем сообщалось Агентство со ссылкой на источники в Анкаре утверждает, что речь идет о нескольких десятках аппаратов…

5 81 6 6352
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 286 6 23932 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 172 6 17147 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 127 6 13053 02.12
Новости

Президент США отверг любые «красные линии» в контексте Украины Недопустимость российского вторжения в страну Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным…

5 62 6 7138
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 48 6 5868 03.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 94 6 13755 30.11
Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 197 6 30916
Будем наблюдать

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Я просто на руках бы носил «Мемориал», признанный иноагентом, который выполняет за государство историческую функцию во многом, который побуждал то самое государство в 90-х открывать дела, приглашать родственников. Это была именно деятельность общества…

5 36 6 6120 04.12
#слушать 48:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 17188 01.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 40 6 7824 03.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31638 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 25895 30.11
Новости

фото: formasloff.ru Кинорежиссёр Ридли Скотт обматерил кинокритика Антона Долина Казус произошел во время записи интервью для канала «Радио Долин» на видеохостинге YouTube…

5 27 6 9839
Новости

В рамах новой транспортной стратегии предполагается «безальтернативное» ограничения использования личного транспорта Власти это отрицают…

5 29 6 6742
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вы выдаете заключенному швабру и снимаете это на видеорегистратор в массовом порядке — это не садизм, это система. И, оказывается, это имеет отношение к зарабатыванию гигантского бабла под видом укрепления госконтроля. Собственно, чем занимается все российская силовая система…

5 29 6 7369 04.12
#слушать 50:27 8читать $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 197 6 30923
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 71960 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 7447 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 277 6 149133 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 43 6 105210 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9344487
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5102805

Сегодня в эфире