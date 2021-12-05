К акциям протеста футбольных болельщиков присоединились хоккейные

Фанаты петербургского клуба СКА подняли флаг ЦСКА на матче против финского «Йокерита». Вчера футбольные болельщики единовременно массово покинули трибуны стадионов сразу на двух матчах.

Фанаты протестуют против немотивированных, по их мнению, массовых задержаний на матче «ЦСКА»-«Зенит» 28 ноября. Тогда из-за применения пиротехники на стадионе на несколько часов задержали около 400 человек.