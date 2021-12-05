В Элисте открыли бюст погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

На торжественном митинге-реквиеме присутствовали родные покойного и руководство ведомства. Автором изваяния стал известный скульптор Салават Щербаков.

Зиничев погиб в сентябре во время учений на Таймыре. По официальной версии – при неудачной попытке спасти поскользнувшегося со скалы режиссера Александра Мельника, с которым они прилетели на съемки документального фильма. Зиничеву посмертно присвоили звание Героя России. Ранее идею поставить ему памятник по инициативе Российского военно-исторического общества одобрила Мосгордума. Монумент появится на Кременчугской улице в районе Фили-Давыдково на западе столицы.