В Вене несколько тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против обязательной вакцинации от коронавируса

Демонстранты парализовали движение в центре, к ним стянули сотни стражей правопорядка. Когда в тех полетели петарды, они начали применять перцовые баллончики. Несколько человек задержаны, но в целом обошлось без пострадавших.

В Австрии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 22 ноября по 12 декабря объявили уже четвертый по счету общенациональный локдаун, но на этот раз только для непривитых – что и вызвало протесты против, как считают некоторые, необоснованной дискриминации.