Азербайджан передал Армении 10 военнопленных в обмен на карты минных полей в Нагорном Карабахе

Об этом объявила Служба госбезопасности Азербайджана. Реакции армянской стороны на сообщения пока нет.

По данным Баку, солдаты были взяты в плен 16-го ноября в Кельбеджерском районе. Обмен произошел при посредничестве России.

Отдельные стычки в регионе продолжаются после войны осени прошлого года, когда Баку вернул контроль над рядом районов, утраченных в 90-е. После этого следить за соблюдением перемирия в Карабах ввели российских миротворцев.