Скончался координатор федерального политкомитета партии «Яблоко» Борис Мисник

Смерть наступила в возрасте 83 лет после тяжелой, продолжительной болезни – была ли она связана с коронавирусом, не уточняется. Об этом объявила пресс-служба партии.

Мисник был депутатом Госдумы второго созыва, в руководящие структуры «Яблока» входил с 2001-го года, а с 2008-го был бессменным координатором партийного полит.комитета.