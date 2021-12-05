Прямые переговоры президентов России и США состоятся 7 декабря

Дату подтвердили в Кремле. Лидеры двух стран будут общаться в режиме видеоконференции.

Центральной темой переговоров, как ожидается, будет ситуация на востоке Украины. Россия со своей стороны вновь стягивает войска к границе, вчера американская газета Washington Post со ссылкой на данные разведки написала о подготовке Россией вторжения в начале следующего года силами 175 тысяч военных.