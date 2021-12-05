Футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Уралу» в матче 17-го тура РПЛ

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Рафал Аугустыняк на 42-й минуте с пенальти.

На 20-й минуте болельщики обеих команд начали массово покидать трибуны в знак протеста против немотивированных, как они считают, массовых задержаний на матче «Зенит» — «ЦСКА».

«Локомотив» теперь занимает 5-ю строчку турнирной таблицы, «Урал» — 12-е. Следующий матч московский клуб сыграет 9-го декабря против французского «Марселя» в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы, а «Урал» 11-го декабря встретится с «Ростовом».