Памятные мероприятия пройдут сегодня в столице в честь 80-летия битвы под Москвой

Тематическая программа охватывает культурные учреждения как Москвы, так и Подмосковья, и включает кинопоказы, концерты и возложения цветов. Все это будет доступно как для посещения в традиционном очном формате, так и в виде трансляций онлайн.

5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление – это была первая крупная победа над вермахтом в годы Великой отечественной войны.