В американском Детройте задержаны родители 15-летнего подростка, устроившего стрельбу в своей школе

Это передает телеканал NBC News. Джеймсу и Дженнифер Крамбли из-за действий их сына Итана предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. В результате стрельбы погибли 4 человека, еще 7 получили ранения. Сам подросток был задержан сразу же на месте. Его мотивы пока не известны.

Обвинение считает, что родители стрелка собирались спасаться бегством, а защита настаивает, что они намеревались добровольно сдаться полиции.