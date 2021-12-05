Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему не признал Крым российским

Об этом он рассказал в интервью для документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна.

С точки зрения Назарбаева, этот шаг потребовал бы вслед за ним неизбежно признать независимость ряда самопровозглашенных государств – Абхазии, Южной Осетии и Косова, чего в Нур-Султане делать категорически не хотят.

В то же время преемник Назарбаева, Касым Жомарт-Токаев ранее говорил журналистам, что не считает присоединение Крыма к России аннексией, а отношения с Москвой и после событий 2014-го расценивает как доверительные и добрососедские.