Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила смену курса самолета Тель-Авив – Москва

Перевозчик подтвердил, что самолет со 142 пассажирами на борту снизился примерно на 500 м над акваторией Черного моря из-за того, что его эшелон пересекся с траекторией полета военного самолета-разведчика, который не отвечал на запросы. Снижение было выполнено по команде диспетчеров. При этом пилоты самолета наблюдали военный борт визуально.

Российский авиационный регулятор заявит по поводу инцидента протест.