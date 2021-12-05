Перевозчик подтвердил, что самолет со 142 пассажирами на борту снизился примерно на 500 м над акваторией Черного моря из-за того, что его эшелон пересекся с траекторией полета военного самолета-разведчика, который не отвечал на запросы. Снижение было выполнено по команде диспетчеров. При этом пилоты самолета наблюдали военный борт визуально.
Российский авиационный регулятор заявит по поводу инцидента протест.
Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила смену курса самолета Тель-Авив – Москва
Перевозчик подтвердил, что самолет со 142 пассажирами на борту снизился примерно на 500 м над акваторией Черного моря из-за того, что его эшелон пересекся с траекторией полета военного самолета-разведчика, который не отвечал на запросы. Снижение было выполнено по команде диспетчеров. При этом пилоты самолета наблюдали военный борт визуально.