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01:03, 05 декабря 2021

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила смену курса самолета Тель-Авив – Москва

Перевозчик подтвердил, что самолет со 142 пассажирами на борту снизился примерно на 500 м над акваторией Черного моря из-за того, что его эшелон пересекся с траекторией полета военного самолета-разведчика, который не отвечал на запросы. Снижение было выполнено по команде диспетчеров. При этом пилоты самолета наблюдали военный борт визуально.
Российский авиационный регулятор заявит по поводу инцидента протест.


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