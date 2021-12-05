Запрет охоты как развлечения поддержали в руководстве РПЦ

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что подобное поведение не соответствует времени.

Иларион также отметил, что охота чревата и человеческими жертвами: когда животное берут в кольцо, охотники находятся друг против друга и могут друг в друга попасть.

Внимание к этой проблеме связано в том числе с обвинениями в адрес депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в незаконной охоте. Следственный комитет на этой неделе объявил о возбуждении уголовного дела. Самого парламентария вызвали на допрос.