Правила госзакупок жизненно важных лекарств меняют в России

Министерство промышленности предложило ввести принцип «второй лишний». Это означает, что при закупках препаратов из списка жизненно важных, заказчик обязан отклонить предложения иностранных производителей, если в торгах участвуют поставщики из стран Евразийского экономического союза, говорится в проекте постановления..

Директор благотворительного фонда «Кислород» Майя Сонина сказала «Эху», что это катастрофическая ситуация для врачей и пациентов, которых лишают выбора лекарственных средств.

Публичное обсуждение документа, как обращает внимание «Новая газета», завершилось еще в пятницу.