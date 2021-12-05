Переговоры президентов России и США запланированы на вторник

Они пройдут в формате видеосвязи, сказали накануне агентству Reuters в Белом доме. В Кремле дату консультаций подтвердили. Основной темой пе5реговоров будет ситуация в районе российско-украинской границы. Запад обеспокоен сообщениями о стягивании Москвой туда своей военной силы.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк не исключил, что разговор Владимира Путина и Джо Байдена может привести снижению напряженности.

Стороны также, скорее всего обсудят визовые вопросы, ограничение стратегических вооружений, кибербезопасность, международный терроризм и ряд региональных проблем, добавил Владимир Батюк.

