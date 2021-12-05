Росавиация планирует направить жалобу по дипломатическим каналам в связи с инцидентом в небе над Черным морем

Как сказали в ведомстве, лайнер «Аэрофлота», летевший из Телль-Авива в Москву был вынужден сменить высоту из-за приближения американского самолета-разведчика. По данным перевозчика, на борту находились 142 человека.

Разведчик НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы диспетчеров не отвечал, подчеркнули в Росавиации. В ведомстве добавили, что растущая интенсивность полетов авиации альянса у границ России создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.