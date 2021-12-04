Один человек погиб при извержении вулкана в Индонезии

Более сорока получили травмы, несколько десятков пропали без вести, говорят местные власти. Вулкан Семеру, самый высокий на острове Ява, выбросил сегодня столб пепла, который засыпал близлежащие деревни. Власти объявили эвакуацию жителей. Предыдущее извержении вулкана Семеру произошло в начале года, тогда никто из местных жителей не пострадал.