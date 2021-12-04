Российское антидопинговое агентство получило нового руководителя

Его возглавила советник ректора Российского международного олимпийского университета Вероника Логинова. Во Всемирном антидопинговом агентстве сказали агентству «Интерфакс». что не имеют претензий к процессу выбора нового генерального директора РУСАДА. В министерстве спорта заметили, что главной целью нового руководителя станет восстановление прав российских спортсменов. Прежний гендиректор агентства Юрий Ганус был отправлен в отставку летом прошлого года. Ранее проверка в РУСАДА выявила нарушения в деятельности агентства.
2021-12-04T23:04:28+03:00
2021-12-04T23:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 04 декабря 2021
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