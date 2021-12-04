Футбольные и хоккейные болельщики массово покинули сегодня трибуны во время нескольких матчей

Таким образом они продемонстрировали поддержку фанатам, которых в минувшее воскресенье задержали в Москве после матча ЦСКА — «Зенит». Со стадиона ушли фанаты «Спартака», как футбольного, так и хоккейного, болельщики «Локомотива», ЦСКА и «Крыльев Советов». В РПЛ ране пообещали провести проверку инцидента и раскритиковали действия полиции.

