Россия на четверть сократила поставки газа в Европу, говорят в Брюсселе

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони утверждает, что это наблюдается на протяжении последних пары месяцев, передает агентство Reuters. Между тем ранее в «Газпроме» сказали, что по предварительным данным, с начала года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья почти на 7%. В Европе в последние месяцы резко выросли цены на газ. Некоторые европейские политики считали, что к этом может быть причастна Россия, которая таким образом пытается как можно скорее ввести начать эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». В Москве обвинения отвергали.