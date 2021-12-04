США обвиняют Иран в ужесточении позиции по своей ядерной программе

Тегеран, по словам представителей американского Госдепартамента, отошел от тех компромиссов, которые были предложены ему. И выдвинул дополнительные требования. В Вене на этой неделе прошёл седьмой раунд переговоров с Ираном. Этому предшествовал длительный перерыв. Несмотря на позицию иранской делегации, добавили в Вашингтоне, США не теряют надежд на восстановление ядерной сделки с Ираном и считают преждевременным говорить о ее нежизнеспособности.