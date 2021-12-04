Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила инцидент со своим самолетом в небе над Черным морем

Лайнер, который выполнял рейс Тель-Авив — Москва был вынужден сменить курс из-за другого самолета. Ранее агентство «Интерфакс» сообщало со ссылкой на диспетчеров, что причиной стало сближение с гражданским бортом американского самолета-разведчика. На борту самолета находились 142 пассажира, сказали в руководстве перевозчика. Сам инцидент произошел еще накануне.