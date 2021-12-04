Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила инцидент со своим самолетом в небе над Черным морем

Лайнер, который выполнял рейс Тель-Авив — Москва был вынужден сменить курс из-за другого самолета. Ранее агентство «Интерфакс» сообщало со ссылкой на диспетчеров, что причиной стало сближение с гражданским бортом американского самолета-разведчика. На борту самолета находились 142 пассажира, сказали в руководстве перевозчика. Сам инцидент произошел еще накануне.
2021-12-04T23:01:35+03:00
2021-12-04T23:01:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 04 декабря 2021
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