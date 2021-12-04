Взрыв прогремел в Иране неподалеку от ядерного объекта страны

Об этом передает агентство Reuters. По словам очевидцев, это произошло в небе у Натанза. В свою очередь местный телеканал PRESS TV передает, что речь идет об испытаниях системы ПВО вблизи города. Минувшей весной на ядерном объекте произошел взрыв, позже пресса писала, что речь шла об операции израильской разведки, которая вывела из строя часть центрифуг для обогащения урана.