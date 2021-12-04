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22:03, 04 декабря 2021

Руководство компании S7 отстранило экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением самолета

Перевозчик, как сказали его представители агентству РИА «Новости», также ужесточит контроль наземного обслуживания самолетов в аэропорту Магадана.

В аэропорту до сих пор работает следственная группа, пишет интернет-издание Readovka. До окончания расследования ни о каких мерах речи не идет. Также S7 не будет пока менять график полетов в Магадан. Издание отмечает, что сам аэропорт не раз попадал в разряд проблемных. К нему уже предъявляли претензии по факту обслуживания самолетов.

Двумя днями ранее лайнер, летевший по маршруту Магадан-Новосибирск, был вынужден совершить экстренную посадку после того, как судно обледенело, у него отказали все приборы, кроме того, самолет проваливался в воздухе почти на 2 километра. Как рассказал интернет-изданию BAZA командир воздушного судна Михаил Кулагин, экипаж не мог проверить, насколько качественно был обработан самолет.

Спустя некоторое время, заверил Кулагин, экипаж смог взять ситуацию под контроль, после чего аварийным службам был дан отбой, но произошло это уже в районе Якутии. В итоге борт приземлился в Иркутске. Никто не пострадал.

В компании S7 также подтвердили, что рассматривают нарушения при обработке самолета перед вылетом в качестве основной версии.



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