Авария на ЛЭП оставила без света почти сто населенных пунктов в Новгородской области

Электроснабжения лишились около 4,5 тысяч человек, передает агентство «Интерфакс», со ссылкой на местное управление МЧС. Накануне сообщалось, что без электричества остались чуть более 1 тыс. жителей. Крупная авария на ЛЭП произошла в регионе в ночь на вторник. Без света оставались почти 14 тысяч человек. На регион тогда обрушились снег и сильный ветер.