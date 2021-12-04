Авария на ЛЭП оставила без света почти сто населенных пунктов в Новгородской области

Электроснабжения лишились около 4,5 тысяч человек, передает агентство «Интерфакс», со ссылкой на местное управление МЧС. Накануне сообщалось, что без электричества остались чуть более 1 тыс. жителей. Крупная авария на ЛЭП произошла в регионе в ночь на вторник. Без света оставались почти 14 тысяч человек. На регион тогда обрушились снег и сильный ветер.
2021-12-04T21:04:19+03:00
2021-12-04T21:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 04 декабря 2021
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