Как следует из проекта постановления, который появился на сайте правовых актов, правило «второй лишний» означает, что при закупках подобных препаратов, заказчик обязан отклонить предложения иностранных производителей, если в торгах участвуют поставщики из стран Евразийского экономического союза. Публичное обсуждение проекта, как обращает внимание «Новая газета», проводилось на сайте правительства до пятницы. Эксперты опасаются, что новые правила лишат пациентов с серьезными заболеваниями качественных препаратов.
Министерство промышленности предложило новые правила для закупки жизненно важных лекарств
Как следует из проекта постановления, который появился на сайте правовых актов, правило «второй лишний» означает, что при закупках подобных препаратов, заказчик обязан отклонить предложения иностранных производителей, если в торгах участвуют поставщики из стран Евразийского экономического союза. Публичное обсуждение проекта, как обращает внимание «Новая газета», проводилось на сайте правительства до пятницы. Эксперты опасаются, что новые правила лишат пациентов с серьезными заболеваниями качественных препаратов.