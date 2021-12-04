Z Архив новостей новости
5 0 6 0
21:03, 04 декабря 2021

В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора края экс-полпреда по Дальневосточному федеральному округу В.Ишаева

В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора края экс-полпреда по Дальневосточному федеральному округу Виктора Ишаева. Тело Дмитрия Ишаева нашли в отеле, по предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, передает агентство РИА «Новости». В пресс-службе управления СК по региону сказали агентству ТАСС, что по факту смерти постояльца отеля организована проверка. В самом отеле случившееся не комментируют. Дмитрий Ишаев занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов и металла. Его отец, экс-губернатор Виктор Ишаев был задержан в марте 2019 года. Изначально его обвиняли в мошенничестве, потом дело переквалифицировали на растрату. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к пяти годам условно.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Bloomberg: Украина закупила гораздо больше турецких беспилотников, чем сообщалось Агентство со ссылкой на источники в Анкаре утверждает, что речь идет о нескольких десятках аппаратов…

5 80 6 5501
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 279 6 23816 29.11
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 127 6 12590 02.12
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 171 6 17018 01.12
8читать ;смотреть
Новости

Президент США отверг любые «красные линии» в контексте Украины Недопустимость российского вторжения в страну Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным…

5 61 6 6815
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 39 6 5367 03.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 94 6 13730 30.11
Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 188 6 29195
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 17162 01.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 38 6 7490 03.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31609 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 25856 30.11
Новости

фото: formasloff.ru Кинорежиссёр Ридли Скотт обматерил кинокритика Антона Долина Казус произошел во время записи интервью для канала «Радио Долин» на видеохостинге YouTube…

5 27 6 9536
Новости

«Новая газета»: Власти РФ решили ужесточить ограничение допуска для закупки 15 жизненно важных иностранных лекарств Импортозамещение лекарственных препаратов затрудняет лечение редких заболеваний, отмечают медики…

5 25 6 5623
Новости

В рамах новой транспортной стратегии предполагается «безальтернативное» ограничения использования личного транспорта Власти это отрицают…

5 26 6 6402
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 80440 29.11

Популярное за неделю

Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 188 6 29229
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 71616 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 7364 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 276 6 148342 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 43 6 104708 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9343059
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5102599

Сегодня в эфире