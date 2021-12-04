В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора края экс-полпреда по Дальневосточному федеральному округу В.Ишаева

В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора края экс-полпреда по Дальневосточному федеральному округу Виктора Ишаева. Тело Дмитрия Ишаева нашли в отеле, по предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, передает агентство РИА «Новости». В пресс-службе управления СК по региону сказали агентству ТАСС, что по факту смерти постояльца отеля организована проверка. В самом отеле случившееся не комментируют. Дмитрий Ишаев занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов и металла. Его отец, экс-губернатор Виктор Ишаев был задержан в марте 2019 года. Изначально его обвиняли в мошенничестве, потом дело переквалифицировали на растрату. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к пяти годам условно.