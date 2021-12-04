Белорусские власти рассчитывают покрыть убытки из-за санкций за счет российского газа

В первую очередь с помощью цены на энергоноситель, сказал в эфире телеканала «Белорусь-1» замглавы администрации президента республики Дмитрий Крутой. По его словам, цена на газ для Минска в следующем году составил 128,5 долларов за тысячу кубометров. Он напомнил, что сейчас на европейских рынках газ торгуется выше тысячи долларов. Санкции Евросоюза, по оценке Крутого затрагивают экспорт Белоруссии в размере $250-300 млн в год.