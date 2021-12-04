Президенты России и США проведут переговоры по видеосвязи в ближайший вторник

Дату назвали этим вечером и в Вашингтоне и в Москве. В Белом доме отметили, что основной темой разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным станет ситуация на российско-украинской границе. Глава Белого дома, как передает агентство Reuters, собирается говорить о том, что в американской администрации обеспокоены в связи с российской военной деятельностью у границы.
2021-12-04T21:02:17+03:00
2021-12-04T21:02:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 04 декабря 2021
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