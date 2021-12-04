Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан – Новосибирск

Перевозчик также собирается ужесточить контроль наземного обслуживания в аэропорту Магадана, рассказали в компании агентству РИА «Новости». Ранее там подтвердили, что на днях лайнер S7 на время потерял управление, когда попал в зону сильного обледенения. У воздушного судна отключился автопилот, показатели скорости оказались недостоверны и судно оказалось «в сложном пространственном положении». Экипаж сумел посадить самолет в Иркутске. По предварительным данным, о которых сообщала пресса, причина ЧП в неправильной обработке воздушного судна перед вылетом.