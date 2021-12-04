Украинские силовики отвергают обвинения в нарушении белорусской границы

В Киеве настаивают, что их военный вертолет не вторгался в воздушное пространство соседнего государства. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что во время учений украинский вертолет Ми-8, на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси. Ведомство также выложило видеозапись полета боевой машины. Сам инцидент произошел во время учений, которые проводит на границе с Белоруссией Украина. Учения были объявлены для того, чтобы не допустить миграционного кризиса, подобного тому, что обострился на белорусско-польской границе.