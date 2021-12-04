Новое расследование начали в Бразилии против президента страны Жаира Болсонару

Его подозревают в распространении дезинформации о коронавирусе из-за цитирования несуществующего британского отчета о связи СПИДа с прививками от новой инфекции. Об этом Болсонару говорил в октябре в прямом эфире на Facebook. Сам президент до сих пор не прошел вакцинацию. Он неоднократно преуменьшал опасность коронавируса. Против него уже было возбуждено пять расследований.