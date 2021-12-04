Новое расследование начали в Бразилии против президента страны Жаира Болсонару

Его подозревают в распространении дезинформации о коронавирусе из-за цитирования несуществующего британского отчета о связи СПИДа с прививками от новой инфекции. Об этом Болсонару говорил в октябре в прямом эфире на Facebook. Сам президент до сих пор не прошел вакцинацию. Он неоднократно преуменьшал опасность коронавируса. Против него уже было возбуждено пять расследований.
2021-12-04T20:35:04+03:00
2021-12-04T20:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 04 декабря 2021
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