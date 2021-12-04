Один человек погиб во время взрывных работ на золотом руднике в Бурятии

Еще один пострадал. Это произошло когда несколько горняков спустились в забой, которые не проверили перед взрывом, рассказали в республиканском управлении МЧС. В местном управлении СК добавили, что горнорабочий погиб из-за отравления угарным газом, который остался в штольне после взрывов. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
2021-12-04T20:34:48+03:00
2021-12-04T20:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 04 декабря 2021
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