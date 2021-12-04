Журналисту «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадию Можейко продлили арест

Он останется под стражей до февраля следующего года, рассказали в Белорусской ассоциации журналистов. Адвокаты просили изменить меру пресечения, в том числе на домашний арест или залог, однако следствие его не удовлетворило, отметили в организации. Можейко задержали после выхода его статьи об убитом в ходе спецоперации силовиков жителе Минска, который, как говорят в белорусских спецслужбах, застрелил сотрудника КГБ республики. Одна из знакомых убитого минчанина в той публикации дала ему положительную характеристику. В результате журналиста обвинили в разжигании ненависти и оскорблении власти
2021-12-04T20:34:28+03:00
2021-12-04T20:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 04 декабря 2021
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