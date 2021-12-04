Американская корпорация Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России

По данным журнала Forbes, производитель iPhone оспаривает предупреждение, которое получил из-за того, что запрещает разработчикам программ информировать пользователей об альтернативных возможностях их установки. Ране антимонопольное ведомство возбудило административное дело в отношении Apple. Компании может грозить оборотный штраф от суммы выручки в России. До этого Фас штрафовала за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.