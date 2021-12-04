Американская корпорация Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России

По данным журнала Forbes, производитель iPhone оспаривает предупреждение, которое получил из-за того, что запрещает разработчикам программ информировать пользователей об альтернативных возможностях их установки. Ране антимонопольное ведомство возбудило административное дело в отношении Apple. Компании может грозить оборотный штраф от суммы выручки в России. До этого Фас штрафовала за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.
2021-12-04T20:05:05+03:00
2021-12-04T20:05:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 04 декабря 2021
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