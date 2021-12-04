Новое нападение палестинца на прохожих в Иерусалиме

По данным израильской полиции, ножевые ранения получил один человек, нападавший был застрелен сотрудниками сил безопасности. О личности злоумышленника не сообщается. За последнее время в столице Израиля уже произошло несколько подобных нападений. Как правило, целями становились сотрудники полиции и пограничной службы. Чаще всего инциденты происходили в районе Старого города.
2021-12-04T20:04:50+03:00
2021-12-04T20:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 04 декабря 2021
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