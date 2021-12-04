Новое нападение палестинца на прохожих в Иерусалиме

По данным израильской полиции, ножевые ранения получил один человек, нападавший был застрелен сотрудниками сил безопасности. О личности злоумышленника не сообщается. За последнее время в столице Израиля уже произошло несколько подобных нападений. Как правило, целями становились сотрудники полиции и пограничной службы. Чаще всего инциденты происходили в районе Старого города.