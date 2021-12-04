Два человека стали жертвами ЧП на ЦБК в Иркутской области

Всего пострадали не менее пяти человек, рассказал источник агентства ТАСС. Больше недели назад на предприятии в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонта произошла утечка кислорода, который загорелся. Несколько рабочих получили ожоги. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет, заверяют в администрации. В руководстве компании пообещали оказать помощь семьям погибших.