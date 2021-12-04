Общественный совет при министерстве культуры согласовал проверки театров и кино

В числе прочего проверят, как в учреждениях культуры соблюдают стратегию национальной безопасности, передает агентство «Интерфакс». В Совете добавили, что к ним поступают обращения в связи с назначениями художественных руководителей театров, в том числе МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького, порядок распределения бюджетного финансирования на те или иные кино-, театральные и другие мероприятия. Ранее в этой структуре говорили о планах провести обсуждение репертуарной политики театров в части соответствия стратегии национального развития и безопасности. Поводами стали постановки театра «Современник» — «Первый хлеб», которую провластные общественные организации обвинили в оскорблении ветеранов, а также МХАТа имени Горького — «Чудесный грузин» о молодом Сталине.