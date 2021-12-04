Российские биатлонисты завоевали первую медаль в нынешнем сезоне

Они заняли третье место в эстафетной гонке, которая прошла в шведском Эстерсунде. Золото досталось норвежцам, вторыми стали французы. В предыдущих восьми гонках у женщин и мужчин россияне не поднимались выше четвертого места. Сборная России не может победить в мужской эстафете на этапах Кубка мира почти 3 года. Завтра пройдут женская эстафета и мужская гонка преследования.
2021-12-04T20:03:00+03:00
2021-12-04T20:03:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 04 декабря 2021
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