Участники экологических протестов в Сербии вновь заблокировали ключевые автомагистрали республики

Из-за этого на улицах Белграда образовались огромные пробки, передает агентство ТАСС. Подобные акации проходят также в городе Нови-Сад и других населенных пунктах страны. Полиция пока не вмешивается в ситуацию. Экологи выступают против передачи сербских месторождений иностранным компаниям. Власти в свою очередь обещают провести по этому вопросу референдум.

