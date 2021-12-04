Бензовоз опрокинулся и загорелся на трасе под Красноярском

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Сообщается. что он успел вовремя выскочить из кабины и серьезных травм не получил. Из-за ДТП трассу пришлось перекрыть в оба направления. По данным местной прессы, из бензовоза вылилось около 10 тонн топлива.