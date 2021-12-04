Пассажирский лайнер был вынужден изменить курс из-за американского самолета-разведчика

Это утверждает агентство «Интерфакс». Воздушное судно выполняло рейс из Тель-Авива в Москву. По словам источника агентства в авиадиспетчерских службах, накануне один из двух самолетов-разведчиков США хаотично пересекал над Черным морем установленные трассы гражданской авиации. Он приблизился к пассажирскому Airbus. Между ними по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому лайнеру снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон. Собеседник агентства уверяет, что самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал. В Росавиации инцидент не комментировали. Накануне в министерстве обороны России сказали, что в пятницу российские истребители поднимались в воздух для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.