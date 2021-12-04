К акции в поддержку болельщиков московского ЦСКА присоединились хоккейные фанаты

Болельщики петербургского хоккейного клуба СКА подняли флаг армейцев на игре с финском «Йокеритом», фото появилось в социальных сетях. Во время хоккейного матча в Челябинске фанаты «Спартака», как сообщается, в полном составе ушли с трибун на тринадцатой минуте второго периода. Их соратники покинули трибуны и на футбольном матче «Красно-белых» с грозненским «Ахматом». В знак протеста против действий в отношении фанатов ЦСКА часть зрителей покинула матч столичных армейцев с самарскими «Крыльями советов». В минувшее воскресенье после игры ЦСКА – «Зенит» полиция задержала более 400 человек с трибун армейцев из-за использования пиротехники. Перед этим их несколько часов не выпускали со стадиона.

