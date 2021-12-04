В.Батюк: Телефонный разговор между Путиным и Байденом может снизить напряженность в российско-украинских отношениях

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом может снизить напряженность в российско-украинских отношениях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Это сигнал о том, что обе стороны готовы к диалогу, очевидно имеется в виду, что этот диалог не будет пустым обменом мнениями, вполне возможно достижение какого-то продвижения в областях, представляющих взаимный интерес. Видимо, это касается и ситуации вокруг Украины. Остается надеяться на то, что эти переговоры между Путиным и Байденом 7 декабря позволят прекратить военную тревогу, которая наблюдается уже второй раз за этот год. Снять напряженность вокруг Донбасса и понизить уровень концентрации украинских войск в районе российско-украинской границы», — сказал он.

Эксперт также отметил, что президенты двух стран затронут другие актуальные вопросы в ходе переговоров.

«Проблемы дипломатических отношений между нашими двумя странами сейчас очень актуальная тема. Возможности вести нормальные дипломатические отношения, в том числе выдача виз, сейчас резко ограничены. Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, кибербезопасность, международный терроризм и целый ряд других региональных проблем – лидерам будет о чем поговорить», — заключил он.

Президенты США и России Джо Байден Владимир Путин переговорят по телефону 7 декабря. Как сообщается в СМИ, они обсудят Украину и ряд других вопросов. Дату телефонного разговора президентов также подтвердили и в Кремле.